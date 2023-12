Mr Max Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat nicht wesentlich verändert hat. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich im Vergleich zum üblichen Niveau nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Mrmax daher ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung von weichen Faktoren wie der Stimmung auf sozialen Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Darüber hinaus wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit Mrmax in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In technischer Hinsicht ist die Mrmax-Aktie derzeit -0,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -2,03 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Mrmax-Aktie liegt derzeit bei 64,52, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Auch die Ausdehnung auf 25 Tage ergibt einen RSI-Wert von 54, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher auch der RSI der Aktie als "Neutral" bewertet.