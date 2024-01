MrBeast im Rampenlicht: Verhandlungen über eigene TV-Show auf Amazon Prime Video

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

YouTube-Star MrBeast kurz vor Deal mit Amazon Prime Video für neue Reality-Show – bestätigt Variety.

MrBeast, der extrem beliebte YouTuber, der für seine großzügigen Geldgeschenke und ausgefallenen Stunts bekannt ist, steht kurz vor dem Abschluss eines Deals mit Amazon Prime Video für eine Reality-Show, bestätigt Variety. Details über die Show, einschließlich des Titels, sind nicht bekannt.

Die Idee ist jedoch, dass eine von MrBeast moderierte Show für Prime Video dem Format seiner viralen YouTube-Herausforderungen folgen wird, einschließlich der Verteilung großer Geldpreise.

Bisher ist MrBeasts meistgesehenes Video auf YouTube seine Nachstellung von "Squid Game" aus dem Jahr 2021, in der eine Reihe von Eliminierungsherausforderungen aus der erfolgreichen Netflix-Show rekonstruiert wurden - der Gewinner erhielt 446.000 US-Dollar.

Amazon lehnte es ab, eine Stellungnahme abzugeben. Vertreter von MrBeast reagierten nicht auf Anfragen um eine Stellungnahme. Die Verhandlungen von MrBeast mit Prime Video wurden erstmals von Puck gemeldet, das eine Quelle anführte, die den Deal auf potenziell nahe 100 Millionen US-Dollar schätzte. Informanten, die mit den Gesprächen vertraut sind, warnten davor, dass zu diesem Zeitpunkt noch kein offizieller Vertrag abgeschlossen wurde.

MrBeast, dessen richtiger Name Jimmy Donaldson ist, ist der meistgefolgte Einzelkreator auf YouTube mit 233 Millionen Abonnenten (und zählend). Amazon würde natürlich auf MrBeasts enormer Reichweite setzen, um das Publikum für die Prime Video Show zu gewinnen.

Donaldson betreibt außerdem mehrere andere YouTube-Kanäle: MrBeast Gaming, das über 41 Millionen Abonnenten hat, Beast Reacts (über 31 Millionen) und Beast Philanthropy (über 21 Millionen). Neben seinen viralen Videos hat Donaldson mehrere Geschäftsprojekte und nutzt seine Plattform regelmäßig, um wohltätige Zwecke zu unterstützen.

Mit seiner großen Anhängerschaft ist Donaldson angeblich der höchstverdienende Internet-Schöpfer. Der 25-jährige gebürtige North Carolina hat laut Forbes in den 12 Monaten zwischen Juni 2022 und Juni 2023 geschätzte Bruttoeinnahmen in Höhe von 82 Millionen US-Dollar erzielt - mehr als doppelt so viel wie jeder andere digitale Schöpfer.

MrBeast hat bei den letzten vier Streamy Awards (von 2020-2023) den Creator of the Year Award gewonnen. Donaldsons Geschäftsaktivitäten umfassen Feastables, eine Reihe von Schokoriegeln und anderen Snacks, und die Restaurantkette MrBeast Burger.

Im vergangenen Jahr verklagte Donaldson Virtual Dining Concepts und versuchte, den Vertrag mit dem virtuellen Restaurantunternehmen, das MrBeast Burger betreibt, zu beenden.

Er behauptete unter anderem, dass die verkauften Burger "ekelerregend", "widerwärtig" und "ungenießbar" seien und seinen Ruf beschädigten. VDC reagierte mit einer eigenen 100 Millionen US-Dollar Klage gegen MrBeast, die auf Vertragsbruch basiert.

