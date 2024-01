Mpower Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Ferguson plc":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mpower ist neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden keine deutlich positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse der Mpower-Aktie ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 0,02 AUD über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,022 AUD, was einer Steigerung von 10 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der einfachen Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) des Mpower liegt bei 33,33, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für die letzten 25 Tage führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Weder die Stimmungslage noch die Kommunikationsfrequenz haben sich wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.