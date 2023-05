Mplx Aktie: Das war nur der Anfang!

An der Heimatbörse New York notiert Mplx per 06.05.2023, 04:17 Uhr bei 34 USD. Mplx zählt zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Mplx einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Mplx jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mplx-Aktie hat einen Wert von 74,69. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (55,27). Der RSI25 liegt bei 55,27, was bedeutet, dass Mplx hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Mplx.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 9,65 liegt Mplx unter dem Branchendurchschnitt (74 Prozent). Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" weist einen Wert von 36,83 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet und erhält eine "Buy"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Mplx-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (38 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,76 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 34 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Mplx eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.