Mplx Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Mplx liegt der RSI7 aktuell bei 10,74 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Daher wird dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI gegeben. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Mplx weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich mit anderen Aktien des Energiesektors hat Mplx im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,33 Prozent erzielt, was 3,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten haben Mplx in den letzten 12 Monaten 2-mal mit "Gut" und 0-mal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 39,84 USD erwarten sie eine Entwicklung von 2,91 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 41 USD, was als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle, und hier zeigt sich, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv sind. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Mplx aufgegriffen, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Basierend auf diesen Faktoren wird Mplx insgesamt als "Gut" eingestuft.