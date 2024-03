Mplx Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Mplx-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 36,22 USD, während der aktuelle Kurs bei 40,69 USD liegt. Dies ergibt eine positive Abweichung von +12,34 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage von 38,9 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, wobei es in den letzten Tagen zehn positive und drei negative Tage gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 26, was auf eine Überverkauftheit der Mplx-Aktie hinweist und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Mplx ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Energie-Sektor hat die Mplx-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,92 Prozent erzielt, was 2,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.