Mplx Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Mplx hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 24,92 Prozent erzielt, was 4,39 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 20,53 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mplx eingestellt waren, mit 11 positiven und zwei negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mplx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 36,15 USD, während der letzte Schlusskurs bei 40,67 USD lag, was einem Unterschied von +12,5 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (38,76 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,93 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Mplx zu beobachten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu Mplx in den sozialen Medien zeigt jedoch, dass das Unternehmen aktuell im neutralen Bereich im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.