Mplx Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Mplx hat in den letzten Monaten eine positive Performance gezeigt und liegt derzeit 9,71 Prozent über dem 200-Tage-Durchschnittskurs. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" im Rahmen der technischen Analyse. Der 50-Tage-Durchschnittskurs liegt bei 37,09 USD, was einer Abweichung von +4,83 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt wird die Mplx daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Mplx beträgt derzeit 8,77 Prozent, was 1,17 Prozent unter dem Durchschnittswert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik der Mplx von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Mplx in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,08 Prozent gezeigt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche eine Underperformance von -12,69 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Energie"-Sektors liegt die Mplx um 12,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Mplx ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Mplx-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wird sie auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Mplx daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.