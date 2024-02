Mpc Muenchmeyer Petersen Capital Aktie: Das kann keiner glauben

Die technische Analyse der Mpc Muenchmeyer Petersen Capital zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 3,11 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3,14 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von +0,96 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage steht derzeit bei 3,14 EUR, was die Aktie aus dieser Sicht ebenfalls als "Neutral" kennzeichnet. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mpc Muenchmeyer Petersen Capital-Aktie zeigt einen Wert von 76, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (52,46) ergibt jedoch eine "Neutral"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Mpc Muenchmeyer Petersen Capital.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Mpc Muenchmeyer Petersen Capital wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Mpc Muenchmeyer Petersen Capital eine Dividendenrendite in Höhe von 5,75 % erzielt werden, was einen Mehrertrag von 0,22 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt bedeutet. Daher ergibt sich eine Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral".