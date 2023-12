Mpc Muenchmeyer Petersen Capital Aktie: Da kann man nur noch staunen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Mpc Muenchmeyer Petersen Capital liegt bei 22,22, was als „Gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,83 und wird als neutral bewertet. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mpc Muenchmeyer Petersen Capital ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Mpc Muenchmeyer Petersen Capital auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,13 EUR, während der Kurs der Aktie bei 3 EUR um -4,15 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,97 EUR, was einer Abweichung von +1,01 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus die Gesamteinschätzung "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Mpc Muenchmeyer Petersen Capital derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 1,02 Prozentpunkten (6,8 % gegenüber 5,78 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".