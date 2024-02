Mpay, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die Aktie von Mpay zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und bestätigt somit die neutrale Einstufung. Insgesamt wird Mpay daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,89 PLN, während der aktuelle Kurs bei 0,7 PLN liegt, was einer Abweichung von -21,35 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,82 PLN weist eine Abweichung von -14,63 Prozent auf. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 83,11, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25 von 70 zeigt eine überkaufte Situation an. Daher erhält die Mpay in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies wird auch durch die Auswertung der Kommentare und Beiträge bestätigt. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend ergibt sich eine uneinheitliche Bewertung der Mpay-Aktie, wobei die technische Analyse auf eine negative Entwicklung hindeutet, während die Anleger-Stimmung eher positiv ist. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.