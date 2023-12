Mpay Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die technische Analyse von Mpay-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des 200-Tage-Durchschnitts liegt bei 0,94 PLN, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,858 PLN liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf längerfristiger Basis. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,84 PLN, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mpay auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36,59 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 41,12, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Analyse der Aktienkurse auf sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt eine trübende Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Mpay-Aktie gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse und der Stimmungs- und Diskussionsintensität, was zu einem uneinheitlichen Bild führt.