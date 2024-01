Mpay Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die Bewertung von Mpay-Aktien wird anhand verschiedener Faktoren vorgenommen. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild hinsichtlich der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat. Ebenso fand keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen statt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mpay liegt bei 57,69 und zeigt somit keine überkauften oder -verkauften Bedingungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die RSI25-Bewertung für die Mpay bei 47 weist ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mpay bei 0,92 PLN liegt, während die Aktie selbst bei 0,85 PLN notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal hinsichtlich der Einschätzungen und Stimmungen rund um den Mpay-Titel. In den vergangenen Wochen überwiegen jedoch die negativen Meinungen und Themen, was zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Mpay bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.