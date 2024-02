Mpay Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Medien bezüglich Mpay war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und an zwei Tagen war die Stimmung neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls als neutral bewertet. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mpay eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) von Mpay liegt bei 42,47, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 für die letzten 25 Tage liegt bei 52, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird Mpay daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz bezüglich Mpay in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Mpay bei 0,88 PLN liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,8 PLN liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" aufgrund der -9,09 Prozent Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,82 PLN, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Mpay daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Diese Informationen bieten Anlegern einen Einblick in die Stimmung, die technische Analyse und die Kommunikationsfrequenz rund um Mpay und können bei ihren Investitionsentscheidungen behilflich sein.