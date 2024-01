Mpay Aktie: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die technische Analyse der Mpay-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,93 PLN liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,863 PLN weicht somit um -7,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,83 PLN), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,98 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mpay-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, so gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Mpay. Daher wird der Aktie eine "Neutral"-Bewertung erteilt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mpay wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien waren zuletzt ausschließlich negative Meinungen über die Mpay-Aktie zu finden, und der Markt beschäftigte sich insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator. Der RSI der Mpay-Aktie liegt bei 50 und der RSI25 bei 48,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammenfassend ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für die Mpay-Aktie führt.