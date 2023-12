Mpay Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Mpay":

Die technische Analyse von Mpay-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,94 PLN, was einen Abwärtstrend signalisiert. Der Schlusskurs von 0.858 PLN liegt 8.72% darunter. Auf Basis des 50-Tage-Durchschnitts von 0,84 PLN wird jedoch ein neutraler Trend angezeigt. Das Sentiment der Anleger hat sich im letzten Monat eingetrübt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Aktie wurde auch weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 36.59 Punkten, was auf einen neutralen Stand hinweist. Auch der RSI25 von 41.12 zeigt keine überkauften oder überverkauften Signale. Die soziale Stimmung um Mpay war jedoch insgesamt positiv, was zu einer guten Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für Mpay.