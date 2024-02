Moxian Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien in Bezug auf Abits ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus der Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die darauf abzielt, einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Abits liegt bei 54,84 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Ebenso wird der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 66,96 als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Abits in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Häufigkeit der Beiträge zu Abits zeigt jedoch, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Abits-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 1 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,97 USD auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der letzte Schlusskurs (0,97 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt (1,07 USD), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Abits-Aktie auf Basis der technischen Analyse daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.