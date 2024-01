Mowi ASA Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Mowi Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Darüber hinaus wurden auch 9 positive Signale und keine negativen Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich zunehmend im vergangenen Monat, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität rund um das Unternehmen nahm zu und erhielt tendenziell mehr Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mowi Asa mit einem Wert von 19,97 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 38 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses Index ist die Mowi Asa aktuell mit dem Wert 70,04 überkauft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich für die Aktie ein neutraler Wert von 47.

Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung als "Schlecht".

