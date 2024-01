Mowi ASA Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung gesetzt werden. Mowi Asa wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 15,76 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Mowi Asa-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,18, was bedeutet, dass Mowi Asa weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mowi Asa eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei einer Dividendenrendite von 4,33 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Nahrungsmitteln kann ein Mehrertrag von 0,41 Prozentpunkten erzielt werden. Die Dividenden des Unternehmens fallen nur leicht höher aus, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mowi Asa liegt bei 19,28, was 50 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Nahrungsmittelbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Mowi Asa verzeichnet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Insgesamt erhält Mowi Asa daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

