Mowi ASA Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die technische Analyse der Mowi ASA-Aktie zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) derzeit bei 48,63 liegt, was auf ein neutrales Signal hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 48, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Mowi ASA-Aktie bei 15,925 EUR, was einer Abweichung von +1,43 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als neutral. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird ebenfalls eine neutrale Einschätzung abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei -0,53 Prozent liegt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage bezüglich der Mowi ASA-Aktie in den sozialen Medien gegeben hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hat hingegen zugenommen, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mowi ASA derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Nahrungsmittel, mit einem Unterschied von 0,41 Prozentpunkten (4,33 % gegenüber 3,92 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als neutral eingestuft.

