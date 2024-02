Mowi ASA Aktie: Das ist ein Hammer

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mowi Asa liegt mit 20,58 unter dem Branchendurchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche. Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann, da ein niedrigeres KGV auf eine günstigere Bewertung hinweist. Im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche von 38 beträgt der Abstand 47 Prozent, was auf eine günstige Einschätzung der Aktie auf der Grundlage fundamentaler Kriterien hinweist.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Mowi Asa mit 3,15 Prozent einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 3,9 Prozent auf. Diese Differenz führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Mowi Asa liegt bei 65,31, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 44,9, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" auf der Grundlage des RSI.

Die Diskussionen in den sozialen Medien weisen darauf hin, dass Mowi Asa langfristig eine starke Aktivität aufweist, was zu einer positiven Bewertung des Sentiments führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was darauf hindeutet, dass sich kaum Änderungen identifizieren lassen. Insgesamt führt dies zu einem langfristigen Stimmungsbild, das als "Gut" eingestuft wird.

