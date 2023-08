Mowi ASA-Aktie: Ein erfolgreicher Abschluss!

Etwa sechs Wochen zurück, konnte Mowi, der weltweit größte Lachszüchter, von positiven Geschäftsergebnissen im Frühjahr berichten und dadurch seinen angeschlagenen Aktienkurs merklich steigern. Trotz eines schwachen Marktumfelds hielt dieser Aufwärtstrend auch im August an – wenn auch etwas verlangsamt -, wurde aber bis jetzt nicht beendet.

Die Bullen unterstrichen diese Entwicklung am gestrigen Freitag recht deutlich: Die Aktie von Mowi ASA stieg um 3,3 Prozent auf einen Schlusspreis von 16,35 Euro – den höchsten in den letzten vier Wochen. Dies genügt gleichzeitig dazu, die wichtige obere Grenze zu durchbrechen. Ein charttechnischer Durchbruch scheint also in greifbarer Nähe.

Mowi ASA: Stehen neue Möglichkeiten bevor?

Wenn der positive Trend der Mowi-Aktie weiterhin besteht, könnten die Bullen schnell weitere Widerstände...