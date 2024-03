Mowi ASA Aktie: Was soll das denn werden?

Mowi Asa: Aktienanalyse und Bewertung

Die Aktie von Mowi Asa weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,33 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 60,89 liegt. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Stimmungsbild gab es in den letzten Wochen eine positive Veränderung, was auf eine zunehmend positive Stimmung in den sozialen Medien hinweist. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird das Stimmungsbild als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (63,79 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (47,52) führen zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Mowi Asa eine Rendite von 3,15 % aus, was 0,72 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,87 %. Aufgrund dieses leicht niedrigeren Ertrags wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für Mowi Asa eine positive fundamentale Bewertung, eine positive Stimmung im Markt, eine neutrale technische Einschätzung und eine neutrale Dividendenrendite.