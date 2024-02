Mowi ASA Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mowi Asa liegt mit 20,85 unter dem Branchendurchschnitt von 38 in der Nahrungsmittelbranche, was die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen lässt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mowi Asa ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 9 positive Signale und 0 negative Signale, was ebenfalls zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Mowi Asa derzeit bei 16,01 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs von 16,7 EUR zeigt einen Abstand von +4,31 Prozent, während der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 16,2 EUR erreicht hat, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Damit ergibt sich insgesamt die Einstufung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Die Dividendenrendite von Mowi Asa liegt bei 3,15 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen etwas geringeren Ertrag von 0,76 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.

Mowi ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mowi ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mowi ASA-Analyse.

Mowi ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...