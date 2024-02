Mowi ASA Aktie: War das schon alles?

Der norwegische Fischzucht-Konzern Mowi ASA hat eine Dividendenrendite von 3,15 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,91 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Mowi ASA-Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Mowi ASA in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Aktie wurde in dieser Zeit häufiger und intensiver diskutiert als normal, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating von der Redaktion.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mowi ASA beträgt aktuell 20, verglichen mit einem Branchendurchschnitt von 38. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Mowi ASA als neutral eingestuft wird, mit einem RSI7-Wert von 59,4 und einem RSI25-Wert von 47,55. Insgesamt ergibt sich damit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

