Mowi ASA Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Mowi Asa-Aktie wird aus der technischen Analyse heraus neutral bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 16,01 EUR, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 15,84 EUR lag, was einer Abweichung von -1,06 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 15,73 EUR weist mit einer Abweichung von +0,7 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs auf. Daher wird die Mowi Asa-Aktie sowohl auf kurzfristiger als auch auf einfacher charttechnischer Basis als "neutral" bewertet.

Die Stimmungsänderungsrate und die Diskussionsintensität der Anleger zeigen keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage und Diskussion über das Unternehmen. Dadurch erhält die Mowi Asa-Aktie auch in diesem Bereich eine "neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich in den sozialen Medien eine neutrale Diskussion über Mowi Asa. In den letzten zwei Wochen dominierten an drei Tagen positive Themen, während an einem Tag überwiegend negativ diskutiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen hingegen positive Themen. Daher erhält die Aktie basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer insgesamt eine "gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Mowi Asa-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI mit 51,15 Punkten als auch der 25-Tage-RSI mit 50,84 Punkten deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt wird die Mowi Asa-Aktie aus verschiedenen analytischen Perspektiven neutral bewertet.

Mowi ASA kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Mowi ASA jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Mowi ASA-Analyse.

Mowi ASA: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...