Mowi ASA Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Mowi Asa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft. Die Redaktion hat zudem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 9 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 16,03 EUR für den Schlusskurs der Mowi Asa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 16,655 EUR (eine Differenz von +3,9 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen nahe dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Mowi Asa in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für Mowi Asa wird sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Anleger-Stimmung neutral ist, die Aktie jedoch in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie den RSI eine schlechte Bewertung erhält.

