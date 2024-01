Movado Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Movado verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,91 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Movado um 0,79 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,7 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 3,03 Prozent, wobei Movado aktuell um 6,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Movado keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben jedoch zugenommen, weshalb diese Aspekte mit "Gut" bewertet werden. Insgesamt erhält Movado daher für dieses Kriterium eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich das Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Movado-Aktie beträgt 27,54 USD, während der letzte Schlusskurs bei 30,15 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +9,48 Prozent im Vergleich, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem letzten Schlusskurs von 28,7 USD um +5,05 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Movado auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Movado mit 4,85 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 15,42 Prozent. Dies führt zu einer Differenz von -10,57 Prozent, weshalb die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.