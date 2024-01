Movado Aktie: Bitte unbedingt beachten

Der Aktienkurs von Movado hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 2,15 Prozent gestiegen, was einer Outperformance von +0,51 Prozent für Movado entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,57 Prozent, wobei Movado um 7,9 Prozent hinter diesem Durchschnittswert zurückblieb. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Movado-Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende hat Movado derzeit eine Dividendenrendite von 4,65 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 15,41 Prozent liegt. Der Unterschied zu vergleichbaren Werten aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche beträgt -10,76 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Movado-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Movado-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 27,46 USD mit dem aktuellen Kurs (29,44 USD) eine Abweichung von +7,21 Prozent aufweist. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt aktuell 28,79 USD, was einer Abweichung von +2,26 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für Movado auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Faktor zur Bewertung der Aktiendynamik. Der RSI für Movado liegt bei 77,07, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 48,15, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht" für Movado.