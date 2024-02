Mountview Estates Aktie: Ist das wirklich wahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI beträgt für die Mountview Estates-Aktie derzeit 53, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 48,87 eine neutrale Einstufung. Somit ergibt die Analyse der RSIs für Mountview Estates insgesamt ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Mountview Estates in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Mountview Estates-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 10446,88 GBP lag, während der letzte Schlusskurs bei 9975 GBP eine Abweichung von -4,52 Prozent darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 9990,5 GBP eine Nähe zum gleitenden Durchschnitt von -0,16 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Mountview Estates-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Mountview Estates waren. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Mountview Estates auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.