Marsh, McLennan Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

An der Heimatbörse New York notiert Marsh & Mclennan Cos per 11.09.2023, 08:29 Uhr bei 195.13 USD. Marsh & Mclennan Cos zählt zum Segment "Versicherungsmakler".

Wie Marsh & Mclennan Cos derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Marsh & Mclennan Cos im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Marsh & Mclennan Cos. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Buy"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu drei Signalen (0 Sell, 3 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Buy" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

2. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Marsh & Mclennan Cos-RSI ist mit einer Ausprägung von 60,4 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 43,87, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Marsh & Mclennan Cos beläuft sich mittlerweile auf 176,06 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 194,76 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,62 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 190,3 USD. Somit ist die Aktie mit +2,34 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

Marsh, McLennan kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Marsh, McLennan jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Marsh, McLennan-Analyse.

Marsh, McLennan: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...