Mountain Alliance veröffentlicht Geschäftsbericht 2022

Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2022 und den Net Asset Value des Beteiligungsportfolios zum 31. Dezember 2022.

Das Geschäftsjahr 2022 war von den von geopolitischen Entwicklungen belasteten Kapitalmärkten, steigender Inflation sowie Kaufzurückhaltung bei Konsumenten geprägt. Dennoch ist es der Mountain Alliance AG gelungen, drei gewinnbringende (Teil-)Exits zu realisieren, das Portfolio weiterzuentwickeln sowie eine positive Umsatzentwicklung bei den vollkonsolidierten Beteiligungen zu erreichen.

Die Mountain Alliance AG steigerte den konsolidierten Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um 13 % auf € 11,42 Mio. (Vorjahr: € 10,10 Mio). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) verbesserte sich von € -1,11 Mio. auf € -0,68 Mio. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit € -1,25 Mio. nach € -1,82 Mio. im Vorjahr ebenfalls besser aus. Die negative Entwicklung am Aktienmarkt hatte jedoch einen nachteiligen Effekt auf die Kursentwicklung bei den börsennotierten Beteiligungen Bio-Gate AG und Exasol AG. Deren Kursverluste überstiegen die Wertzuwächse im Kernportfolio, was sich im Geschäftsjahr 2022 in einem Finanzergebnis in Höhe von € -1,75 Mio. (Vorjahr: € 5,92 Mio.) niederschlug. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) lag entsprechend bei € -2,99 Mio. nach € 4,10 Mio. im Vorjahr. Für den Berichtszeitraum ergab sich ein Konzernergebnis in Höhe von € -2,52 Mio. gegenüber € 3,77 Mio. im Vorjahr. Das Ergebnis je Mountain-Alliance-Aktie im Geschäftsjahr 2022 lag somit bei € -0,38 nach € 0,55 im Vorjahreszeitraum.

Das Beteiligungsportfolio hatte zum 31. Dezember 2022 einen Wert von € 49,3 Mio. (Vorjahr: € 52,5 Mio.). Die rückläufige Entwicklung spiegelt die negative Kursentwicklung der börsennotierten Beteiligungen wider. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 1,8 Mio. belief sich der Net-Asset-Value (NAV) der Mountain Alliance AG zum Bilanzstichtag 2022 auf € 47,5 Mio. (Vorjahr: € 50,5 Mio.). Daraus resultiert per 31. Dezember 2022 ein NAV je Aktie von € 6,89 gegenüber € 7,34 zum 31. Dezember 2021.

Die Bilanzsumme des Konzerns reduzierte sich zum 31. Dezember 2022 auf € 46,7 Mio. (31. Dezember 2021: € 50,8 Mio.). Die Eigenkapitalquote ist mit einem Wert von 86 % (31. Dezember 2021: 84 %) auf einem soliden Niveau.

„Das Geschäftsjahr 2022 war sichtlich vom Einfluss externer Faktoren geprägt. Vor diesem Hintergrund haben wir uns im Vergleich zu vielen unserer Peers gut positionieren können. Insbesondere die erfolgreiche Weiterentwicklung im Portfolio, zu nennen sind hier zum Beispiel die substanziellen Expansionsschritte bei AlphaPet, volders und Qwello, stimmt uns optimistisch für die Zukunft. Die gewinnbringenden Exits bei mybestbrands und Tillhub sowie der positive Teil-Exit bei AlphaPet machen deutlich, dass wir mit unserem Beteiligungsfokus auf innovative technologiefokussierte Unternehmen signifikante Wertsteigerungspotenziale realisieren können“, sagt Manfred Danner, Vorstand der Mountain Alliance AG.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2023 und darüber hinaus ist der Vorstand grundsätzlich zuversichtlich. Die weiterhin vorherrschenden externen Rahmenbedingungen hinsichtlich der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, des Zinsumfeldes und des weiteren Verlaufs des Ukrainekrieges sowie die damit unter Umständen verbundenen Folgeeffekte schränken die Prognosegenauigkeit allerdings ein. Sofern sich gegenüber dem Status quo keine substanzielle Verschlechterung einstellt, sieht der Vorstand Wertsteigerungen im Beteiligungsportfolio als realistischstes Szenario an.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt die Mountain Alliance AG beim Konzernumsatz eine Steigerung um 5 % bis 10 % an. Beim NAV rechnet der Vorstand ausgehend von € 47,5 Mio. im Jahre 2022 mit einer organischen Steigerung um 5 % bis 10 %. Diese Einschätzung ist vorbehaltlich der zukünftigen Wertentwicklung der börsennotierten Beteiligungen und basierend auf dem Wachstum der Portfoliofirmen, dem steigenden Interesse von Investoren an den Beteiligungen sowie wertsteigernden Zukäufen.