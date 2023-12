Mountain Alliance Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die technische Analyse der Mountain Alliance zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2,46 EUR um -4,65 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch -13,07 Prozent, was zu einer schlechten Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt charttechnisch als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Mountain Alliance derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von unseren Analysten neutral bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu der Einschätzung "neutral" führt. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite der Mountain Alliance um 36 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt die Rendite der Mountain Alliance um 28,7 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "schlecht"-Rating in dieser Kategorie.