Mountain Alliance Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Mountain Alliance-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven charttechnisch bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) zeigt eine Abweichung von -18,86 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einer Abweichung von -9,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit aus charttechnischer Sicht ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mountain Alliance im Vergleich zur Branche Internet & Katalog Einzelhandel eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,78 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Auf fundamentalen Grundlagen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7,23 Euro, was 86 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 51. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da die Aktie unterbewertet ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung für Mountain Alliance in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und auch keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.