Mountain Alliance Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Mountain Alliance hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -26,16 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Finanzsektor 39,78 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Unternehmen im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 7,86 Prozent, wobei Mountain Alliance aktuell 34,03 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Anleger war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 2,79 EUR liegt, während der Kurs der Aktie bei 2,34 EUR um -16,13 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,49 EUR, was einer Abweichung von -6,02 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Zeitraum als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mountain Alliance liegt bei 45,45, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 64, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.