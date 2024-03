Mountain Alliance Aktie: Pleite oder Chance?

Die Mountain Alliance weist derzeit eine niedrigere Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,59 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie eine Performance von -33,33 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt um 9,33 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -42,67 Prozent bedeutet. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Mountain Alliance deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Mountain Alliance beträgt derzeit 7,23 und liegt somit 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

In der technischen Analyse erreicht der gleitende Durchschnittskurs der Mountain Alliance aktuell 2,57 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 2 EUR aufweist. Die Distanz zum gleitenden Durchschnittskurs von 200 Tagen beträgt -22,18 Prozent, was zu einer negativen Bewertung führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs von 50 Tagen bei 2,11 EUR, woraus sich ein Abstand von -5,21 Prozent ergibt, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Mountain Alliance insgesamt eine negative Gesamtbewertung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die Mountain Alliance in verschiedenen Kategorien im Vergleich zu Branchendurchschnittswerten eine unterdurchschnittliche Performance aufweist, was zu negativen Bewertungen führt.