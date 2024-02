Mountain Alliance Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Der Aktienkurs von Mountain Alliance zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" eine Rendite von -33,33 Prozent, was mehr als 39 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso ist die mittlere Rendite der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche in den letzten 12 Monaten bei 4,17 Prozent, wobei Mountain Alliance mit 37,5 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um den aktuellen Status der Mountain Alliance-Aktie zu bewerten, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis (RSI25) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mountain Alliance-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen Wert von 2,69 EUR, was deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs (2,16 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt hingegen 2,24 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Mountain Alliance als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,23 insgesamt 87 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel" (57,34). Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".