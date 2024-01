Mountain Alliance Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Mountain Alliance hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 7,82 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -33,98 Prozent für Mountain Alliance führt. Im "Finanzen"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 13,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Mountain Alliance um 39,63 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Mountain Alliance-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Mountain Alliance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,79 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (2,26 EUR) weicht somit um -19 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit einem letzter Schlusskurs von 2,49 EUR unter dem gleitenden Durchschnitt (-9,24 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mountain Alliance-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung hinsichtlich der Aktienkurse von Mountain Alliance lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und dass die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend muss Mountain Alliance hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.