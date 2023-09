Mountain Alliance AG veröffentlicht Halbjahreszahlen

Die Mountain Alliance AG (ISIN: DE000A12UK08) veröffentlicht heute die Halbjahreszahlen 2023 sowie den Net Asset Value zum 30. Juni 2023. Ab dem Geschäftsjahr 2023 wird die Mountain Alliance AG einen Einzelabschluss nach Vorschriften des HGB und nicht länger einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) erstellen, mit gleichzeitiger Umstellung auf ein Investoren Reporting zum Jahresabschluss 2023. Hintergrund für die Entscheidung sind im Wesentlichen die hohen Kosten für die Umsetzung der Bilanzierungsanforderungen nach IFRS.

Die Mountain Alliance AG hat sich im ersten Halbjahr 2023 trotz der gedämpften Stimmung in der Wirtschaft stabil weiterentwickelt. In operativer Hinsicht befindet sich die Mountain Alliance AG auf Konzernebene auf Wachstumskurs und ist in Summe auf einem guten Weg, um die im Geschäftsbericht 2022 avisierten Jahresziele für die Entwicklung des Net Asset Values im laufenden Jahr zu erreichen.

Die Mountain Alliance AG erwirtschaftete gemäß HGB im ersten Halbjahr 2023 im Einzelabschluss einen Umsatz von € 63.833 gegenüber € 27.900 im Vorjahr. Auf Nettobasis ergab sich ein Fehlbetrag für das erste Halbjahr 2023 in Höhe von € 584.659 nach einem Verlust von € 1.101.553 im Vorjahreszeitraum.

Die Pro-forma-Daten auf IFRS-Basis zur besseren Vergleichbarkeit sehen wie folgt aus: Im ersten Halbjahr 2023 erwirtschaftete die Mountain Alliance AG einen konsolidierten Pro-forma-Umsatz (IFRS) von € 5,9 Mio. gegenüber € 5,7 Mio. in der Vorjahresperiode.

Das relevante Pro-forma-Finanzergebnis des ersten Halbjahres 2023 verbesserte sich deutlich auf € 1,99 Mio., nach minus € 1,75 Mio. in der Vorjahresperiode und wurde insbesondere durch positive Bewertungseffekte bei Lingoda begünstigt. Das Pro-forma-Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich im Berichtszeitraum auf € 1,44 Mio. nach minus € 2,32 Mio. im Vorjahreszeitraum und das Pro-forma-Konzernergebnis auf € 0,98 Mio. gegenüber minus € 2,32 Mio. in der ersten Jahreshälfte 2022. Das Pro-forma-Ergebnis je Mountain-Alliance-Aktie im ersten Halbjahr 2023 lag entsprechend bei € 0,14 nach minus € 0,34 im Vorjahreszeitraum.

Für die Mountain Alliance AG als Venture-Capital-Beteiligungsgesellschaft ist die Entwicklung des Portfolios die entscheidende Ziel- und Steuerungsgröße. Das Portfolio hatte zum 30. Juni 2023 einen Wert von € 48,6 Mio. nach € 49,3 Mio. zum Stichtag 31. Dezember 2022. Der moderate Rückgang ist insbesondere der Entwicklung sowie dem Verkauf von nicht mehr zum Kernportfolio zählenden börsennotierten Beteiligungen geschuldet. Unter Berücksichtigung der Nettofinanzverbindlichkeiten in Höhe von € 0,97 Mio. belief sich der Net Asset Value (NAV) der Mountain Alliance AG auf € 47,6 Mio. nach € 47,5 Mio. zum Jahresende 2022. Hier wirkte sich die Senkung der Nettoverschuldung auf € 0,97 Mio. (31. Dezember 2022: € 1,8 Mio.) positiv aus. Basierend auf 6,886 Mio. ausstehenden Aktien ergibt sich per 30. Juni 2023 ein leicht erhöhter NAV je Aktie von € 6,91 gegenüber € 6,89 zum 31. Dezember 2022.

Das Beteiligungsportfolio hat eine gewisse Reife erreicht, die eine Fortsetzung der in den vergangenen Jahren erfolgreichen Exit-Aktivität ermöglicht. In dieser Hinsicht ruhen große Erwartungen auf der Online-Sprachlern-Plattform Lingoda, an der die Mountain Alliance AG rund 7 % hält.

Mit Blick auf das Gesamtjahr 2023 und darüber hinaus blickt der Vorstand angesichts der absehbaren Meilensteine optimistisch nach vorne, auch wenn externe Rahmenbedingungen wie die nach wie vor hohe Inflation, der weitere Verlauf des Ukrainekrieges, steigende Marktzinsen und die abnehmende wirtschaftliche Dynamik die Prognosegenauigkeit deutlich einschränken. Vorbehaltlich keiner substanziellen Verschlechterung dieser externen Faktoren hält der Vorstand das bisher für das Gesamtjahr 2023 kommunizierte Ziel beim Net Asset Value mit einer organischen Steigerung um 5 % ausgehend von einem Net Asset Value im Jahr 2022 in Höhe von € 47,5 Mio. für möglich. Dieses Ziel ist weiterhin unter dem Vorbehalt der zukünftigen Wertentwicklung der börsennotierten Beteiligungen und basierend auf dem Wachstum der Portfoliofirmen, dem steigenden Interesse von Investoren an Beteiligungen aus dem Portfolio sowie wertsteigernden Zukäufen zu sehen.

„Wir stehen mit unserem vielversprechenden Portfolio vor spannenden Zeiten. Unter Exit-Aspekten stehen vor allem unsere Beteiligungen an AlphaPet und unser wertmäßig größtes Asset, Lingoda, im Fokus“, sagt Manfred Danner, Vorstand der Mountain Alliance AG.