Mount Gibson Iron Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Mount Gibson Iron hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,53 AUD erreicht, was einer Abweichung von -1,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" bewertet. Im Vergleich dazu hat die Aktie in den letzten 200 Tagen eine positive Entwicklung gezeigt, da die Distanz zum GD200 bei +12,77 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im fundamentalen Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche (Metalle und Bergbau) wird die Mount Gibson Iron als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 128,84, was einen Abstand von 152 Prozent zum Branchen-KGV von 51,06 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Mount Gibson Iron liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 50 eine neutrale Situation an. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt die Mount Gibson Iron eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird sie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet, während die Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich für die Mount Gibson Iron eine Mischung aus neutralen und negativen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien, was auf eine gemischte Gesamtbewertung hinweist.