Motus Gi Hlg.inc Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Aktien ist. Der RSI der Motus Gi-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 100, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu steht der 7-Tage-RSI von 67,04, wodurch die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Motus Gi.

Ein weiterer Aspekt bei der Bewertung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Netz. In Bezug auf die Kommunikation im Netz in den letzten Monaten hat die Aktie von Motus Gi eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher erhält Motus Gi für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral", was zusammen mit der RSI-Bewertung zu einem insgesamt "Schlecht"-Wert führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 88,66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Motus Gi-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Zusammenfassung ergibt sich also insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für die Motus Gi-Aktie aufgrund des RSI, dem Sentiment und Buzz im Netz, der Anleger-Stimmung und der Dividendenpolitik.