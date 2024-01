Motorpoint Aktie: Quo vadis?

Der Aktienkurs von Motorpoint hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -29,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um 5,48 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -35,13 Prozent für Motorpoint entspricht. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine mittlere Rendite von 5,45 Prozent im letzten Jahr, wobei Motorpoint 35,11 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Motorpoint als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 79,27, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 36,64 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Motorpoint-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Motorpoint derzeit bei 102,7 GBP liegt, während der tatsächliche Aktienkurs bei 102,5 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,19 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 liegt hingegen bei 88,27 GBP, was einer Distanz von +16,12 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.