Motorola Solutions verstärkt Fokus auf Schutz und Sicherheit / Unternehmensportfolio umfasst vernetzte Lösungen für Sicherheitsbehörden und Unternehmen zum Schutz von Menschen, Eigentum und Orten

Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de/) läutet heute die Eröffnungsglocke der New Yorker Börse und feiert damit seinen anhaltenden, zielgerichteten Wandel mit breitem Fokus auf mehr Sicherheit und dem besseren Schutz von Menschen, Eigentum und Orten. Das Unternehmen kündigt sein neues Markenkonzept "Solving for Safer" an, das den verstärkten Fokus auf Lösungen für sicherere Gemeinden, Schulen und Unternehmen unterstreicht."Ausgehend von unserer langen Geschichte schlagen wir heute die Brücke in eine noch stärkere Zukunft. Jeder hat das Recht, sich in seiner Gemeinde, in der Schule und am Arbeitsplatz sicher zu fühlen, aber das ist oft nicht die Realität", sagte Greg Brown, Chairman und CEO von Motorola Solutions. "Die Art und Weise, wie Motorola Solutions dazu beiträgt, die Sicherheit von Menschen, Eigentum und Orten zu gewährleisten, ist viel umfassender als je zuvor. Wir wissen, dass Technologie nicht der einzige Weg zu einer sicheren Zukunft ist, aber sie spielt eine wichtige Rolle, und es ist unser Ziel, diese Technologie bestmöglich zu entwickeln."Motorola Solutions, bekannt für sicherheitskritische Kommunikationslösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, hat in den letzten neun Jahren rund 12 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung sowie in Akquisitionen investiert. Damit hat das Unternehmen ein robustes Technologieportfolio geschaffen, das sicherheitskritische Kommunikations-, Videosicherheits- und Zugangskontroll- sowie Leitstellen-Technologie mit künstlicher Intelligenz kombiniert.Diese Lösungen ermöglichen einen schnellen und effizienten Einsatz von Ersthelfern und verbessern die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Unternehmen. So kann beispielsweise ein Lehrer in einer Schule während eines Notfalls eine Notruftaste auf seinem Telefon drücken, die automatisch die Strafverfolgungsbehörden benachrichtigt, eine Abriegelung auslöst, Live-Videobilder mit Ersthelfern teilt und Massenbenachrichtigungen versendet.Mit der stärkeren Ausrichtung auf den Bereich öffentliche Sicherheit und die Sicherheit von Unternehmen erweitert Motorola Solutions den insgesamt adressierbaren Markt, der voraussichtlich 66 Milliarden US-Dollar im kommenden Jahr umfassen wird. Darüber hinaus ist das Wachstum in den Bereichen Videosicherheit, Zugangskontrolle, Leitstellensoftware und Services für das Unternehmen beträchtlich und macht inzwischen etwa 50 Prozent des Unternehmensumsatzes aus.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/de_xc.html?geo=redirect) is solving for safer. Wir entwickeln und verbinden Technologien, die helfen, Menschen, Eigentum und Orte zu schützen. Unsere Lösungen ermöglichen die Zusammenarbeit zwischen Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen, die für Schutz und Sicherheit entscheidend sind.