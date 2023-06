Motorola Solutions vernetztes Einsatzfahrzeug der Zukunft auf Tour durch Europa

IDSTEIN (ots) -Motorola Solutions (https://www.motorolasolutions.com/en_us.html), weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen, bietet mit seinem vernetzten Einsatzfahrzeug erstmals Einblicke in die mobile Leitstelle der Zukunft. Vollständig integrierte Technologien, die diskret in jeglichen Fahrzeugtyp eingebaut werden können, zeigen, wie Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) heute von intelligenten sicherheitskritischen Kommunikations-, Video-und Softwarelösungen profitieren können."Die größte Herausforderung für eine sichere und effiziente Entscheidungsfindung im Einsatz ist heute der Zugang zu Echtzeit-Informationen ", sagt Axel Kukuk, Country Manager Deutschland bei Motorola Solutions. "Ob auf Streife, bei einer Straßenkontrolle oder der Beweissicherung, der Zugriff auf relevante Informationen vor Ort ist entscheidend für den Erfolg eines Einsatzes und die Sicherheit der Einsatzkräfte."Das vernetzte Einsatzfahrzeug von Motorola Solutions ist mit intelligenten Video-Lösungen, Software, Sprachsteuerung für sicheres Fahren und neuesten Funklösungen ausgestattet, die TETRA und 4G-LTE Sprach-und Datenkommunikation vereinen. Die neue Softwarelösung auf Basis von Apple CarPlay bietet Einsatzkräften aus dem Fahrzeug heraus die Möglichkeit, über eine einzige, intuitive Schnittstelle auf Daten zuzugreifen und sie einsatzbezogen zu verarbeiten. Videolösungen ermöglichen es, das Geschehen innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs zu beobachten sowie zu analysieren. Dadurch können Bedrohungen rechtzeitig erkannt und im Ernstfall sofortige Warnungen an andere Einsatzkräfte versendet werden. Das vernetzte Einsatzfahrzeug bietet Sicherheitsbehörden alle Tools, die benötigt werden, um Informationen zu erfassen, Beweise präzise und effizient zu verarbeiten, sich mit anderen Einsatzteams zu vernetzen oder Lagebilder zu erstellen.Um Kunden, Vertriebspartnern und der interessierten Öffentlichkeit die neuesten technologischen Entwicklungen vorzustellen, ist das vernetzte Einsatzfahrzeug von Motorola Solutions derzeit auf Tour durch Europa. Unterwegs von Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland, Belgien, Deutschland, Luxemburg bis nach Frankreich bietet es Einblicke in die Technologie von heute und morgen, bevor es in das Innovation Center von Motorola Solutions in London zurückkehrt.Lösungen im Fahrzeug:- M500 In-Car-Videolösung (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/in-car-video-systems/m500.html): Eine leistungsstarke, KI-basierte Fahrzeug-Videolösung für den Einsatz bei Polizei und Sicherheitsorganisationen, die eine schnellere Erfassung der Lage innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs sicherstellt sowie für mehr Transparenz und Sicherheit von Einsatzkräften sowie Bürgern sorgt. Für die Innenaufnahmen verfügt die M500 über eine neue Mitfahrer-Analysefunktion, die startet, sobald eine Person auf dem Rücksitz eines Polizeifahrzeugs Platz genommen hat. Das Videomaterial wird anschließend dem Fallbericht zugeordnet und gespeichert. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt in puncto Automatisierung der alltäglichen Polizeiarbeit dar.- Mobile Polizei App PSCore (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/pscore.html): Die neue intelligente mobile Anwendungsplattform für Sicherheitsbehörden ist die weltweit erste ihrer Art, die mit Apple CarPlay funktioniert. Sie bietet Einsatzkräften eine mobile Applikation, die das Fallmanagement im Einsatz vereinheitlicht und Beamten vor Ort die Möglichkeit gibt, Aufgaben von unterwegs aus zu erledigen und auf bestehende Systeme ihrer Behörde direkt zuzugreifen. Durch die Integration von PSCore in Apple CarPlay (https://www.motorolasolutions.com/newsroom/press-releases/world-first-smart-mobile-solution-for-western-australia-police.html) können operative Aufgaben jederzeit über eine einzige, intuitive Schnittstelle verwaltet werden.- Automatic Number Plate Recognition (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/video-security-access-control/license-plate-recognition-camera-systems.html) (ANPR) für das Erkennen von Nummernschildern- VB400 Bodycams und Video-Management-Lösungen (https://www.motorolasolutions.com/content/dam/msi/docs/de_xc/products/Body-Cam/vb400_specifications_ger.pdf): Die robusten und leistungsstarken Bodycams ermöglichen die Aufzeichnung und Speicherung von qualitativ hochwertigem Videomaterial.- TETRA- und LTE-Geräte: Das MXP7000 (https://www.motorolasolutions.com/de_xc/products/tetra/terminals/mxp7000.html) ist ein tragbares All-in-One-Gerät für die einsatzkritische Kommunikation. Es vereint TETRA- und 4G-LTE-Sprach- und Datenkommunikation, um das Lagebewusstsein, die Sicherheit und die Produktivität von Einsatzkräften zu verbessern. Das vielseitige MXM7000 (https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/tetra/devices/mxm7000.html) kann mit seiner LTE-Konnektivität jedes Fahrzeug in einen mobilen Breitband-Hotspot verwandeln. Es erweitert die Anbindung und Reichweite, indem eine Reihe von Kommunikationsgeräten miteinander verbunden werden.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen. Unsere Lösungen mit Fokus auf Digitalfunk, Videosicherheit und Zugangskontrolle, Leitstellensoftware sowie Managed- und Support-Services bieten Kunden ein integriertes Gesamtportfolio, das dazu beiträgt, Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher zu machen. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de.Pressekontakt:Susanne StierMotorola SolutionsMobil: +49 (0)1726161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell