Motorola Solutions stellt die neue Avigilon Security Suite vor, Einführung von Avigilon Alta Cloud und Avigilon Unity On-Premise

Idstein (ots) -Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de) stellt heute mit der Avigilon Physical Security Suite (https://www.motorolasolutions.com/en_us/video-security-access-control/avigilon-cloud-on-premise-security-suite.html) eine neue, sichere, skalierbare und flexible Videosicherheits- und Zugangskontroll-Lösung für Unternehmen jeder Größe vor. Die Security Suite umfasst die Cloud-basierten Lösungen Avigilon Alta und die on-premise Lösungen Avigilon Unity, die auf Basis zukunftsweisender Analyse-Technologien und für eine einfache Handhabung konzipiert sind.Die Video-Lösungen von Avigilon sind ein wichtiger Bestandteil der Video Security & Access Control Portfolios von Motorola Solutions, das in den letzten fünf Jahren durch strategische Akquisitionen auf einen Jahresumsatz von über 1,5 Milliarden US-Dollar (2022) gewachsen ist. Die Vorstellung der neuen Avigilon Suite markiert einen wichtigen Meilenstein bei der Integration von Technologien aus drei Akquisitionen - Avigilon (2018), Openpath (2021) und Ava Security (2022). Mit ihr schafft Motorola Solutions das am Markt umfangreichste Portfolio an Sicherheitslösungen - unter der modernisierten Marke Avigilon."Im Einzelnen bieten Avigilon, Ava Security und Openpath hervorragende Leistungen in ihren Bereichen; zusammen sind sie exponentiell leistungsfähiger", so John Kedzierski, Senior Vice President, Video Security & Access Control, Motorola Solutions. "Die neue Security Suite von Avigilon macht Sicherheitslösungen für Unternehmen jeder Größe zugänglich, modulare Sicherheitsebenen helfen Anwendern, den komplexen Sicherheitsanforderungen von heute gerecht zu werden. Das neue Angebot von Avigilon schließt damit eine kritische Lücke auf dem Markt der sicherheitskritischen Technologien und vereint die notwendigen Anwendungen, um Menschen, Eigentum und Vermögenswerte zu schützen", so Kedzierski.Avigilon Alta ist eine vollständig Cloud-basierte Security Suite, die das Videoportfolio von Ava Security und die Zugangskontrolllösungen von Openpath zusammenführt. Die Lösung benötigt neben den Kameras, Controllern und Lesegeräten für die Zugangskontrolle keine weitere Infrastruktur, da die Cloud-basierte Infrastruktur von Motorola Solutions verwaltet wird. Avigilon Unity ist eine on-premise Security Suite, die alle Merkmale des ursprünglichen Avigilon-Portfolios aufweist, einschließlich Avigilon Control Center, Avigilon Cloud Services und Access Control Manager. Avigilon Unity ist für Unternehmen konzipiert, die ihre Systeme selbst verwalten möchten.Sowohl Avigilon Alta als auch Avigilon Unity bieten:- Skalierbares, flexibles und zukunftsweisendes Design. Die Avigilon Security Suite kann entsprechend der individuellen Unternehmens-Entwicklung skaliert werden und ermöglicht es Organisationen, mehrere Standorte, Kameras und Standorte einzubeziehen, die von überall aus über einen Browser oder ein mobiles Gerät bedient werden können.- End-to-End-Sicherheitstechnologie für ein vollständiges Situationsbewusstsein. Die Security Suite von Avigilon zentralisiert Videosicherheit, Zugangskontrolle, Analysen und Entscheidungsmanagement in einer benutzerfreundlichen Plattform.- Fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI) für proaktive Sicherheitswarnungen in Echtzeit. Die Avigilon Security Suite trägt dazu bei, dass das manuelle Anschauen von Live-Videos überflüssig wird und durch Analyselösungen, die auf künstlicher Intelligenz basieren, ersetzt wird. Warnmeldungen werden automatisch an Sicherheitsmitarbeiter gesendet, die von jedem Ort und jedem Gerät aus sicher auf die Plattform zugreifen können, um einen sofortigen Überblick über die Bedrohungslage zu erhalten.Über Motorola SolutionsMotorola Solutions ist ein weltweit führender Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikationslösungen für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben sowie Unternehmen. Unsere Lösungen mit Fokus auf Digitalfunk, Videosicherheit und Zugangskontrolle, Leitstellensoftware sowie Managed- und Support-Services bieten Kunden ein integriertes Gesamtportfolio, das dazu beiträgt, Städte sicherer und Unternehmen erfolgreicher und sicherer zu machen. Weitere Informationen unter www.motorolasolutions.de (http://www.motorolasolutions.de/).PressekontaktMotorola SolutionsSusanne StierMotorola SolutionsMobile: +49 (0)172 6161773Susanne.Stier@motorolasolutions.comOriginal-Content von: Motorola Solutions, übermittelt durch news aktuell