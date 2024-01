Motorola-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Aktienkurs von Motorola hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 23,78 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent über dem Durchschnitt der Informationstechnologie-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche, die eine mittlere Rendite von -2,66 Prozent aufweist, kann Motorola mit 26,44 Prozent deutlich punkten. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Motorola jedoch weniger aus als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 11545,24 Prozentpunkten (1,22 % gegenüber 11546,46 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass Motorola in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten hat, wovon beide positiv waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist demnach "Gut". Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 0,06 Prozent, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Motorola für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Motorola-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 292,14 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 316,31 USD liegt, was einer Differenz von +8,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein letzter Schlusskurs von 314,04 USD, was einer Differenz von +0,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Motorola-Aktie in der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.