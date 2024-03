Motorola Aktie: Das war nur der Anfang!

Derzeit wird Motorola als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32, was bedeutet, dass die Börse 32,64 Euro für jeden Euro Gewinn von Motorola zahlt. Dies liegt 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 77 und zeigt, dass der Titel unterbewertet ist.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Motorola in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Aktivität in den sozialen Medien zeigt jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Motorola derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +14,42 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt ebenfalls eine positive Abweichung von +5,43 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Motorola daher eine positive Bewertung basierend auf dem KGV, dem Sentiment und Buzz, dem RSI und der technischen Analyse.