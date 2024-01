Motorola Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die aktuelle Dividendenrendite von Motorola beträgt 1,22 Prozent, was 11545,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Motorola eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Berechnung der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Beziehung gesetzt.

Die Stimmung der Anleger gegenüber den Aktienkursen wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten beeinflusst, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung. Laut unserer Analysten waren die Kommentare über Motorola auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Motorola in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sechs Signale (3 "Schlecht", 3 "Gut") zur Verfügung standen. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Daher wird Motorola hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Motorola liegt bei 32,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls an, dass Motorola weder überkauft noch überverkauft ist und erhält somit auch ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Motorola-Aktie abgegeben, von denen 2 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 316,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 1,56 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 311,64 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Motorola also ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.