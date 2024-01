Motorola Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Motorola ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht. In den letzten Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ viel über Motorola diskutiert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass vor allem negative Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (4 Schlecht, 3 Gut). Dadurch ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Motorola-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das Kursziel der Analysten liegt bei 316,5 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion das Rating "Gut".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Motorola-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs um 6,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Motorola beträgt 1,22 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,34 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,56) für diese Aktie. Unsere Analysten geben deshalb eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.