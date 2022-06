Motorleistung: Vielfahrer*innen haben die PS-stärksten Pkw

München (ots) -- Verbraucher*innen mit hoher Fahrleistung steuern die stärksten Fahrzeuge- Automarke: Porsche, Jaguar und Cupra haben am meisten PS- 300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungJe mehr Kilometer Verbraucher*innen im Jahr mit dem Auto zurücklegen, desto mehr PS hat das versicherte Auto. Das zeigt eine Auswertung aller 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-Versicherungen.Kund*innen, die im Jahr mehr als 24.000 km zurücklegen, haben mit durchschnittlich 148 PS die stärksten Motoren. Die schwächsten Motoren haben Verbraucher*innen, die jährlich nur bis zu 3.000 km zurücklegen. Mit 124 PS sind deren Autos 16 Prozent schwächer motorisiert als die der Vielfahrer*innen.1)"Es verwundert nicht, dass Vielfahrer*innen auch gleichzeitig Autos mit mehr Motorleistung haben", sagt Dr. Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei CHECK24. "Denn diese verbringen viel Zeit auf Landstraßen und Autobahnen, wo sich eine große Motorleistung auszahlt. Fahrer*innen, die in einer Stadt wohnen und so auch weniger Kilometer fahren, benötigen meist keine große Motorleistung."Automarke: Porsche, Jaguar und Cupra haben am meisten PSAn der Spitze der hochmotorisierten Autos liegt Porsche. Die Fahrzeuge des Stuttgarter Sportwagenherstellers haben im Schnitt 334 PS - das sind 147 Prozent mehr als der Durchschnitt aller Marken (Ø 135 PS). Auf den Plätzen zwei und drei folgen der britische Automobilhersteller Jaguar und die SEAT-Tochter Cupra. Mit Tesla ist auch eine rein elektrische Automarke unter den Top 15 zu finden.Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier. (http://www.check24.de/files/p/2022/6/f/e/17644-2022_06_xx_grafik_ps_marke.jpg)300 CHECK24-Expert*innen beraten bei allen Themen rund um die Kfz-VersicherungBei allen Fragen rund um die Kfz-Versicherung beraten die CHECK24-Versicheurngsexpert*innen persönlich per Telefon, Chat oder E-Mail. Zudem werden CHECK24-Kund*innen in vielen Serviceanliegen rund um die Uhr durch unseren Chatbot unterstützt. In ihrem persönlichen Versicherungscenter verwalten Kund*innen ihre Versicherungsverträge - unabhängig davon, bei wem sie diese abgeschlossen haben. Sie profitieren dadurch von automatischen Preis- und Leistungschecks und können so ihren Versicherungsschutz einfach optimieren und gleichzeitig sparen.1)Datenbasis: alle 2021 über CHECK24 abgeschlossenen Kfz-VersicherungenPressekontakt:Maria Trottner, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174, maria.trottner@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell